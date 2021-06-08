Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес отреагировала на шуточное предложение главы организации Даны Уайта провести бой против известной селебрити Ким Кардашьян. Таким образом Уайт пытался высмеять выставочный бой между 44-летний Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом, который состоялся накануне.

«Давай сделаем это», — обратилась Нуньес к Кардашьян в своем Instagram.

На счету Аманды Нуньес 21 победа при 4 поражениях в смешанных единобрствах. В прошлом году у Нуньес был перерыв, так как у нее и ее партнерши Нины Ансарофф, которая также является бойцом UFC, в сентябре родилась дочь.

7 марта Нуньес вернулась в октагон, где за 2 минуты 3 секунды победила Меган Андерсон болевым приемом.