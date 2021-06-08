Главные новости с теннисных кортов, хоккейных площадок и волейбольных арен — в традиционном дайджесте главных событий дня за 8 июня от Nevasport:

Украинские СМИ утверждают, что Россия может отказаться от участия в Евро-2020

В Украине, со ссылкой на РФС, заявили о том, что сборная России может сняться с чемпионата Европы в знак протеста на форму сборной Украины с Крымом.

Медведев может стать первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос»

Российский теннисист по итогам выступлений на Открытом чемпионате Франции может стать лучшим теннисистом мира. Для этого ему нужно выиграть турнир, а Новаку Джоковичу не дойти до финала.

«Краснодар» объявил о расторжении контракта со Смольниковым

Экс-зенитовец покинул «быков» спустя год после прихода. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Российские волейболистки проиграли сборной Турции в Лиге наций

Команда Серджо Бузато потерпела четвертое поражение на турнире и опустилась на седьмую строчку в турнирной таблице.

Тарпищев рассказал, кто из российских теннисисток выступит на Олимпиаде в Токио

Стал известен состав россиянок на предстоящую Олимпиаду несмотря на результаты «Ролан Гаррос».

Источник: «Зенит» продолжит переговоры с Жирковым о продлении контракта

37-летний защитник может остаться в петербургском клубе. Стороны проведут переговоры после чемпионата Европы.

Брагин может покинуть пост главного тренера сборной России

Главный тренер сборной России может потерять свое место перед зимней Олимпиадой, после неудачного выступления на чемпионате мира.