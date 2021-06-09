Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич признан MVP сезона НБА, сообщает официальный сайт лиги.

Йокич набрал 971 очко и 91 из 100 голосов за первое место. Вторым стал центровой Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 586 очков (один голос за первое место и 62 — за второе). Замкнул тройку лидеров разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри с 453 очками.

В нынешнем сезоне Йокич набирал в среднем 26,4 очка, 10,8 подбора и 8,3 передачи, приняв участие во всех 72 играх регулярного чемпионата. Он стал первым баскетболистом в истории «Денвера», получившим награду.

Йокич получил право на супермаксимальное продление контракта в НБА. Он сможет подписать соглашение на сумму 241 млн долларов в межсезонье 2022 или 2023 года. Подписать контракт нынешним летом он не сможет, потому что по условиям коллективного договора на один год не дотягивает до необходимого стажа в НБА.