Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему проиграл Стефаносу Циципасу в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции.

«Покрытие, конечно, сыграло основную роль. Но, говоря это, я не хочу сказать, что я не могу играть на грунте. Конечно, его игра лучше подходит для грунта. Он лучше бьет на грунте», – сказал Медведев в интервью каналу Eurosport 1.

Напомним, россиянин потерпел поражение в трех сетах со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 5:7. Соперником Циципаса в полуфинале станет немецкий теннисист Александр Зверев, матч состоится 11 июня.

Если бы Медведеву удалось завоевать трофей, он стал бы первой ракеткой мира. В случае, если бы лидер рейтинга Новак Джокович не дошел до финала, россиянину было бы достаточно второго места на «Ролан Гаррос».

Турнир завершится 13 июня, его действующий чемпионом является Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл Джоковича в трех партиях.