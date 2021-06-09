Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение организации направить обращение в УЕФА из-за скандальной формы сборной Украины.

Напомним, на Евро-2020 Украина будет выступать в форме, на которой изображены очертания страны с полуостровом Крым. УЕФА уже утвердил этот вариант экипировки.

«Совершенно справедливое желание РФС апеллировать к УЕФА в данном вопросе. УЕФА заявил, что форма сборной Украины утверждена согласно всем нормам, но мы этих норм не знаем. Хотя знаем, что запрещено использовать на футбольной экипировке любые элементы, которые могут нести в себе политический подтекст. Изображение Крыма на футболке — это именно политика», — приводит слова Колоскова «Газета.ру».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах включая Санкт-Петербург. Сборная Украины сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии в рамках группы С.