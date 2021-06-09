Бывший словенский фигурист Лука Класинц, выступавший на Олимпийских играх-1992 в Альбервиле, арестован в США по обвинению в мошенничестве, которое связано с восстановлением малого бизнеса, пострадавшего от пандемии COVID-19.

Экс-спортсмен был заключен под стражу в понедельник, 7 июня. Вскоре состоится судебное заседание по его делу.

Прокурор Манхэттена Одри Штраусс объяснила, что Класинц использовал фальшивые документы, пытаясь получить более 1 миллиона долларов для своей компании, специализирующейся на организации крупных мероприятий в сфере развлечений на льду.

На Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле Класинц занял 26-е место.