Мужская сборная России по волейболу встретится с Францией на предварительном этапе Лиги наций. Игра будет проходить в итальянском Римини на арене «Римини Фьера» сегодня, 9 июня, и начнется в 14:00 по московскому времени.

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После шести туров российская команда под руководством Туомаса Саммельвуо занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Сборная России обыграла Нидерланды, Иран, США и Австралию, но уступила Японии и Польше.

Накануне стало известно, что к российской команде присоединится Иван Яковлев, пропустивший первую часть турнира из-за травмы голеностопа.

Сборная Франции с 14 очками занимает третье место. В активе команды победы над Болгарией, Германией, Австралией, Бразилией и Японией, в пассиве — поражение от Сербии.