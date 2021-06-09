Глава UFC Дана Уайт поделился мнением о том, кто из бойцов лиги способен выйти на мировой уровень популярности, приносящий больших доходы от продажи платных трансляций (PPV). Он выделил трех спортсменов: действующую чемпионку в минимальном весе Роуз Намаюнас, полулегковеса Брайана Ортегу и чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана.

«Роуз Намаюнас стала большой звездой в последнем поединке. Она вышла и выглядела впечатляюще — люди её обожают. Если она продолжит побеждать и будет удерживать чемпионский пояс пару лет, то, думаю, станет большой PPV-звездой», — сказал Уайт, слова которого приводит Sportskeeda.

Ортеге, по мнению главы прмоушена, нужно завоевать титул, чтобы стать PPV-звездой. Что касается Камару, к которому публика относится неоднозначно, ему просто нужно продолжать побеждать, считает Уайт.

Напомним, в последнем поединке Намаюнас одержала победу над китаянкой Чжан Вэйли, нокаутировав ее в первом раунде. Ортега в октябре 2020 года единогласным решением судей победил Чон Чхан Сона в Абу-Даби. Усман на UFC 261 нокаутировал Хорхе Масвидаля во втором раунде.