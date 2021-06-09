Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча с Бельгией на старте Евро-2020.

По словам специалиста, он, как и любой другой человек, иногда волнуется, но делает свою работу и старается сохранять уверенность. По его мнению, это основополагающее качество для тренера, потому что его сомнения могут передаться игрокам.

«Когда перед тобой сборная Бельгии, где каждый игрок — звезда, вряд ли можно быть до конца спокойным. Но нельзя потерять уверенность в себе. Лучшая команда мира объективно сильнее. Но это глобально. А что будет в конкретный день и час, не знает никто. И наша задача — сделать все, чтобы именно вечером 12 июня продемонстрировать свои лучшие качества. В таком ключе и настраиваемся на матч открытия турнира», — приводит слова Черчесова Sport24.

Напомним, сборная Бельгии станет первым соперником россиян на групповом этапе. Игра состоится в субботу, 12 июня, на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по московскому времени. Бельгийцам не сможет помочь один из лидеров команды Кевин Де Брёйне, получивший перелом костей носа и глазницы в финальном матче Лиги чемпионов. Он уже прибыл в сборную, но пропустит первый матч.

В группу В также попали сборные Дании и Финляндии.