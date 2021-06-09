Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась относительно обращения РФС в УЕФА, которое связано с формой сборной Украины, в которая она планирует выступить на чемпионате Европы.

Напомним, что на переднюю часть игровой футболки нанесено контурное изображение границ страны вместе с полуостровом Крым. Сзади под воротником нанесена надпись «Слава Украине!», а на внутренней стороне — «Героям слава!».

«Противно от того, как украинские политики используют свою сборную. Нам вот не приходит в голову размещать на форме политические лозунги. И участие наше в чемпионате Европы — участие в спортивном турнире, где нет места инсинуациям и провокациям других участников», написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Напомним, что УЕФА с 2014 года разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политической ситуации между странами. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье.

Сборная Украины сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии в рамках группы С.