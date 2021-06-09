Вингер «Зенита» Малком принял участие в товарищеском матче олимпийской сборной Бразилии против национальной команды Сербии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу южноамериканцев.

Вингер вышел на поле в стартовом составе и сыграл 79 минут. Также в матче принимал участие полузащитник «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо. Напомним, что ранее несколько зарубежных источников сообщало, что он может перейти в «Зенит» уже в летнее трансферное окно.

Известно, что Малком пропустит второй сбор «Зенита» из-за участия в Олимпиаде. XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио.

В минувшем сезоне РПЛ 24-летний футболист принял участие в 21 матче, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.