Вторая ракетка мира Даниил Медведев выразил недовольство относительно того, что во время матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» против Стефаноса Циципаса (3:6, 6:7, 5:7) на трибунах отсутствовали болельщики. Об этом он рассказал в интервью BBC.

«Я разочарован, потому что на игре отсутствовали болельщики. Наш матч с Циципасом был главным в этот день, но организаторы выбрали трансляции, а не фанатов», — заявил Медведев.

Стоит отметить, что нынешний розыгрыш «Ролан Гаррос» стал лучшим в карьере для 25-летнего Медведева. Ранее он каждый раз вылетал в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Соперником Стефаноса в полуфинале станет немецкий теннисист Александр Зверев, матч состоится 11 июня.