Московский «Локомотив» летом проведет два предсезонных сбора в Австрии.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», с 14 по 27 июня «железнодорожники» будут тренироваться в Бад-Кляйкирнххайме, а с 1 по 12 июля — в Бад-Вальтерсдорфе.

Новый сезон в Российской Премьер-Лиге должен стартовать 25 июля. Кроме того, «Локомотиву» предстоит сыграть с петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок страны. Дата встречи пока не определна, РФС огласит ее позднее.

Напомним, в минувшем сезоне «Локомотив» под руководством Марко Николича занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 56 очков в 30 турах. Также «железнодорожники» выиграли Кубок страны, в финале одолев самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1.