Российская фигуристка Анна Погорилая рассказала, как вернулась в форму после родов. Ранее спортсменка сообщила, что похудела на 14 кг.

На своей странице в «Инстаграме» Погорилая предупредила подписчиц, что снижать вес нужно постепенно, а не быстро, за счет правильного питания и физических нагрузок. Она посоветовала начать с простых прогулок и постепенно добавлять упражнения, чтобы не вызвать стресс у организма.

«Так получилось, что через две недели после родов я сбросила 10 кг. Видимо я была в небольшом шоке от перемен и мало ела. И потихоньку в течение 5 месяцев благодаря сбалансированному питанию сбросила ещё 4 кг, но это не предельная цифра (я надеюсь). Так же и мой муж сбросил 5 месяцев примерно 5 кг», — написала Погорилая.

Напомним, Погорилая замужем за бывшим фигуристом Андреем Невским, который завершил карьеру перед Олимпийскими играми-2018 в Пхенчхане. Спортсмены поженились 14 июля 2018 года. В октябре 2020 года Анна рассказала о своей беременности, а в декабре родила дочь Еву.

Погорилая не выступает на соревнованиях с осени 2017 года, однако пока не объявила о завершении карьеры.