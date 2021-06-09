Бывший российский футболист Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы. По его мнению, команда Станислава Черчесова способна дойти до полуфинала.

«России нужно нацеливаться на 1/4 финала. Не соглашусь с теми, кто считает, что просто выход из группы — уже успех. Не более чем нормальный результат — то, что и должна сделать сборная, учитывая, что два матча из трёх в группе проведём дома», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, если сборная России пройдет дальше первой стадии плей-офф, тогда можно будет говорить об удачном выступлении. Прекрасным достижением станет выход полуфинал с учетом состава соперников. Аленичев выделил сборные Испании, Германии, Голландии и Бельгии, а главным фаворитом назвал Францию.

«Так что за 1/2 финала нашим футболистам и тренерам надо будет памятники поставить — раз звания заслуженных мастеров спорта они уже получили. Хотя я не приветствую подобное поощрение за выход только в четвертьфинал», — сказал Аленичев.

Напомним, Евро-2020 будет проходить в период с 11 июня по 11 июля. Сборная Бельгии станет первым соперником россиян на групповом этапе. Игра состоится в субботу, 12 июня, на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по московскому времени.

Во втором туре группового этапа россияне сыграют с Финляндией, в третьем — с Данией.