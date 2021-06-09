Трансферное окно в России закрывается 17 октября. У клубов РПЛ еще достаточно времени, чтобы пополниться новыми игроками или же расстаться с ненужными. Мы собрали список потенциальных новичков московского «Спартака», а также тех, кто может покинуть красно-белый клуб.

На вход

Андрей Ярмоленко, полузащитник («Вест Хэм»)

Вариант с переходом украинца в московский клуб появился на фоне слухов о возможной сделке команд по чешскому полузащитнику «Спартака» Алекса Кралу. Заявлялось, что Ярмоленко с доплатой могут обменять на Крала. Позднее агент Ярмоленко заявил, что у футболиста нет желания переезжать в Россию.

Саша Лукич, полузащитник («Торино»)

24-летний серб стал еще одним кандидатом в середину поля московского клуба в июне. Также известно об интересе к игроку со стороны лондонского «Кристал Пэласа». Стоит отметить, что он является воспитанником «Партизана», а «Спартаку» он обойдется в 5 миллионов евро, по оценке Transfermarkt.

Жоау Мариу, полузащитник («Интер»)

Инсайдеры начали возвращать 28-летнего португальца в Россию после того, как появилась информация о поисках «Спартаком» центрального полузащитника. Напомним, что Мариу уже выступал в РПЛ за «Локомотив» в сезоне 2019/20.

Кайл Ларин, полузащитник («Бешикташ»)

Сообщается, что 26-летний канадец может стать заменой Джордану Ларссону. В минувшем сезоне он хорошо показал себя на позиции нападающего в чемпионате Турции и забил 19 голов в 38 матчах. Также известно, что футболистом интересуется московский ЦСКА.

Александер Ба, защитник («Славия»)

Первые сообщения об интересе красно-белых к 23-летнему датчанину появились в начале июня. Стоит отметить, что Ба выступает за пражский клуб с января этого года. В минувшем сезоне чемпионата Чехии он принял участие в 17 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.

На выход

Алекс Крал, полузащитник

Главной потерей для «Спартака» может стать чешский полузащитник Алекс Крал. Известно, что на игрока претендует лондонский «Вест Хэм», а несколько источников сообщали, что переговоры между клубами находятся в завершающей стадии.

Эсекьель Понсе, нападающий

На данный момент по игроку нет конкретных предложений, а его контракт с красно-белыми рассчитан до 2024 года. Однако несколько СМИ заявили, что в случае удачного выступления футболиста на Олимпиаде в составе сборной Аргентины, «Спартак» будет готов рассмотреть достойные предложения.

Зелимхан Бакаев, полузащитник

Хавбек, который ранее вызывался в сборную России, бодро начал играть после возвращения из тульского «Арсенала», где он находился в аренде. В тот момент команду возглавил Доменико Тедеско, который доверял футболисту. Бакаев провел несколько ярких матчей, в том числе против московских команд, однако развития у этой истории не было. В минувшем сезоне он потерял место в основном составе. Весной появилась информация, что Бакаев может перейти в московское «Динамо». Сам игрок выражал желание остаться в «Спартаке».

Джордан Ларссон, нападающий

По итогам минувшего сезона РПЛ швед стал лучшим бомбардиром красно-белых. Он забил 15 голов в 29 матчах. Ранее была информация, что в нем видят замену Эрлингу Холанду в дортмундской «Боруссии». Также он попадал в сферу интересов английского «Вест Хэма».

Остон Урунов, полузащитник

Узбекский хавбек пришел в команду из «Уфы» в довесок с генеральным директором Шамилем Газизовым. Он сыграл за команду всего лишь 9 матчей, в которых забил 1 гол в Кубке России в ворота «Родины» из ПФЛ.

В зимнее трансферное окно он вернулся в «Уфу» на правах аренды. Представители клуба из Башкортостана связывались со «Спартаком», предлагая выкупить полузащитника за 1 миллион евро. Однако руководство «Спартак» не намерено расставаться с игроком менее чем за 3 миллиона.

Напомним, что по итогам минувшего сезона в РПЛ «Спартак» занял второе место в турнирной таблице и завоевал возможность сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.