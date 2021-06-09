Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила инициативу по введению персонифицированных карт на посещение соревнований.

Как сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в бюджете запланированы средства на оснащение стадионов системой контроля. В течение двух лет на оборудование арен, принимающих матчи РПЛ, будет выделено 773,6 миллиона рублей.

Распознавание зрителей будет обеспечивать единый оператор информационной системы идентификации болельщиков. Как объяснил Груздев, для этого будут использованы наработки, созданные для проведения чемпионата мира 2018 года. Принятие закона создаст правовую базу для применения этих наработок на внутрироссийских соревнованиях.