Московский «Спартак» официально представит Руя Виторию в качестве главного тренера в понедельник, 14 июня.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, презентация португальского специалиста состоится на стадионе «Спартака» в Тушине.

Напомним, Витория официально возглавил «Спартак» 24 мая 2021 года, сменив отказавшегося продлевать контракт Доменико Тедеско. Ранее португальский тренер четыре года проработал в «Бенфике» (с 2015 по 2019) и дважды выиграл с ней чемпионат страны. В сезоне-2019/2020 Витория возглавлял «Ан-Наср», с которым одержал победу в чемпионате Саудовской Аравии.

В связи с назначением Витории состав совета директоров покинула Зарема Салихова. Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна пробыла в нем всего 18 дней, затем объявила об уходе из-за разногласий с руководством.