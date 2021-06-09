Туомас Саммельвуо. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Туомас Саммельвуо. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

В Римини (Италия) на арене «Римини-Фьера» стартовал волейбольный матч между мужскими сборными России и Франции на предварительном этапе Лиги наций. Команды вышли на площадку в 14:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

После шести туров российская команда под руководством Туомаса Саммельвуо занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Сборная России обыграла Нидерланды, Иран, США и Австралию, но уступила Японии и Польше.

Сборная Франции с 14 очками замыкает тройку лидеров. В активе команды победы над Болгарией, Германией, Австралией, Бразилией и Японией, в пассиве — поражение от Сербии.

На предварительном этапе каждой команде предстоит сыграть по 15 матчей, затем четыре сборные выйдут в плей-офф.