Бывший наставник туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри назначен на пост главного тренера римского «Лацио».

Итальянский клуб намекнул на назначение футболиста, опубликовав эмодзи сигареты в «Твиттере». Информацию подтвердил и журналист Фабрицио Романо, по сведениям которого тренер подписал контракт до 2023 года.

Напомним, до этого «Лацио» возглавлял Симоне Индзаги. По окончании сезона-2020/21 он согласовал с руководством клуба новый контракт, однако затем передумал и подал в отставку. Впоследствии он возглавил миланский «Интер», попрощавшийся с Антонио Конте.

Сарри покинул «Ювентус» в августе прошлого года и с тех пор находился без работы. По его руководством туринский клуб выиграл чемпионат Италии. До этого итальянец возглавлял лондонский «Челси», с которым победил в финале Лиги Европы.