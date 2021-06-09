Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев сразятся с американкой Дезире Кравчик и британцем Джо Солсбери в финале смешанного разряда «Ролан Гаррос». Игра состоится сегодня, 10 июня, спортсмены появятся на корте не ранее 13:30 по московскому времени.

В полуфинале российский дуэт оказал сопротивление голландцам Деми Схурс и Весли Колхову, игра завершилась со счетом 6:4, 6:1. Кравчик и Солсбери прошли в финал на снятии мексиканки Джулианы Олмос и колумбийца Хуана-Себастьяна Кабаля.

Ранее Карацев сообщил, что намерен выступить с Весниной в смешанном разряде на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, «Ролан Гаррос» продлится до 13 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет 34 367 216 евро. Действующими чемпионами в миксте являются хорват Иван Додиг и представительница Китайского Тайбэя Чань Латиша, они победили в 2019 году. На прошлом турнире трофей в смешанном разряде не разыгрывался.