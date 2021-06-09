В Москве построят ледовую арену олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Один из крупнейших городских спортивных кластеров появится на территории Мневниковской поймы, спортивные объекты различного назначения займут в общей сложности более 500 тысяч квадратных метров.

Помимо ледовой арены Навки, в Москве появится профессиональная академия хоккея Александра Овечкина, серфинг-парк и центр водных видов спорта с глубоководным бассейном.

«Появятся и зоны для занятий спортом на открытом воздухе: несколько гребных баз, площадка для волейбола, баскетбола и воркаута, открытые площадки для тенниса и пляжных видов спорта», – приводит слова Бочкарева ТАСС.