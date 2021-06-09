Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может вернуться в английскую Премьер-лигу. По информации Bobsoccer, заполучить хорвата хочет «Эвертон», за который он выступал до переезда в Россию.

Английский клуб оценил прогресс Влашича в минувшем сезоне и рассматривает возможность обратного выкупа. При этом, по информации источника, клуб не собирается предпринимать никаких конкретных шагов до окончания чемпионата Европы-2020.

Напомним, Влашич присоединился к составу ЦСКА в 2018 году на правах аренды, а в 2019-м москвичи выкупили его за 15,7 миллионов евро. В сезоне-2020/21 хорватский хавбек провел 26 встреч в чемпионате России, стал автором 11 голов и сделал пять результативных передач.

В «Эвертон» Никола перешел в 2017 году, до этого он играл на родине за «Хайдук». С 2017 года футболист защищает цвета национальной сборной Хорватии.