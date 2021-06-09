Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова встретится со словенкой Тамарой Зиданшек в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Игра состоится сегодня, 10 июня, и начнется не ранее 16:00 по московскому времени.

В четвертьфинальном матче россиянка нанесла поражение представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, которая до этого сенсационно выбила из борьбы Серену Уильямс. Ранее Павлюченкова обыграла Викторию Азаренко, Арину Соболенко, Айлу Томлянович и Кристину Макхэйл.

Зиданшек в четвертьфинале оказалась сильнее испанки Паулы Бадосы, а на предыдущих стадиях выбила Сорану Кырстю, Катержину Синякову, Мэдисон Бренгл и Бьянку Андрееску.

Открытый чемпионат Франции продлится до 13 июня, общий призовой фонд соревнований составит 34 367 216 евро.