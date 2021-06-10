В Москве состоится третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и казанским УНИКСом. Игра будет проходить сегодня, 10 июня, и начнется в 19:00 мск.

На данный момент «армейцы» ведут со счетом 2-0 в серии, которая длится до трех побед. Таким образом, сегодняшний матч может стать решающим.

Первые две игры прошли в казанском «Баскет-холле». Первую встречу ЦСКА выиграл со счетом 85:77. Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 19 очков. Второй матч получился менее результативным, «армейцы» победили со счетом 76:57, 18 очков на свой счет записал Торнике Шенгелия.

В полуфинале «армейцы» выбили из борьбы петербургский «Зенит», выиграв серию со счетом 3-1. УНИКС в трех матчах разобрался с «Локомотивом-Кубань».