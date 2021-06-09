Бывший голкипер сборной России по футболу, капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, что он будет на Евро-2020.

В «Инстаграме» Акинфеева появилось краткое сообщение в «сторис». На чёрном фоне вратарь написал: «Буду на ЕВРО…».

Никакой информации о том, в какой роли Акинфеев выступит на Евро-2020, футболист не оставил.

Напомним, после чемпионата мира по футболу 2018 года в России Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России по футболу, ходили слухи о том, что он может вернуться в команду, однако вратарь не поменял своего решения.

На чемпионате Европы в сборную России были вызваны трое голкиперов — Матвей Сафонов, Антон Шунин и Юрий Дюпин.