Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о том, как прошла её вакцинация от коронавируса.

В своем «Инстаграме» Куклина отметила, что между сборами она сделала прививку от COVID-19, однако название вакцины не сообщила. По словам биатлонистки, в течение зимы она видела, как некоторые спортсмены заболевали и попадали на карантин.

«Меня этот недуг обходил стороной (тьфу тьфу тьфу), возможно иммунитет или просто везло, хотя в моей семье уже все переболели. В итоге привилась, пока всё Ок! Надеюсь, антитела появятся», — отметила биатлонистка, подчеркнув, что она через месяц сдаст кровь на антитела и проверит их наличие.

Напомним, ранее в СБР сообщали о том, что все биатлонисты сборной России в межсезонье пройдут вакцинацию от коронавируса.