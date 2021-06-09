Российский продюсер, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух показал, как ставит новый номер для двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

Небольшой отрывок с постановки номера появился в «Инстаграме» шоу Ильи Авербуха: сначала подписчикам предложили угадать, для кого именно Авербух делает постановку, а затем в аккаунте появился отрывок работы хореографа вместе с Медведевой.

Напомним, летом 2020 года Евгения Медведева будет исполнять роль Кити Щербацкой в постановке Ильи Авербуха «Анна Каренина». Премьера спектакля пройдёт 9 июля в Сочи на арене ледового дворца «Айсберг». Медведева и раньше сотрудничала с Авербухом: он ставил ей соревновательные программы, а также приглашал ее на роли в свои шоу.