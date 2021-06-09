Российский нападающий московского футбольного клуба «Чертаново» Сергей Пиняев не перейдёт в петербургский «Зенит».

Об этом сообщает портал «Евроставка» со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова.

По информации Карпова, несмотря на слухи о возможном переходе нападающего в петербургский «Зенит», Пиняев ни при каких условиях не окажется в этом клубе.

Также в СМИ появлялась информация, что возможен переход Сергея Пиняева в московский «Локомотив» с отправкой в аренду в клуб РПЛ, а также о том, что в приобретении футболиста заинтересована испанская «Барселона».

В сезоне-2020/21 Пиняев сыграл 30 матчей в ФНЛ за «Чертаново», на его счету два забитых мяча. Сейчас футболисту всего 16 лет, его трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.