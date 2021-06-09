Мужская сборная России по волейболу уступила команде Франции в матче предварительного этапа розыгрыша Лиги наций.

Игра прошла на первой площадке центра «Римини Фьера» и завершилась со счётом 3:1 в пользу французских волейболистов. Счет по партиям 25:22, 18:25, 20:28, 25:19 в пользу команды Франции.

Наиболее результативным игроком в составе сборной России оказался доигровщик Егор Клюка, набравший 15 очков. Среди французских волейболистов наиболее активно действовал доигровщик Эрвин Нгапет, на счету которого 21 очко. Также 18 очков на счету диагонального Жана Патри.

Франция возглавила турнирную таблицу с результатом в 17 очков после 7 туров, сборная России пока располагается на 5-й строчке. На счету команду Туомаса Саммельвуо также поражения от команд Польши и Японии.