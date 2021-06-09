Российский футбольный арбитр Сергей Лапочкин был отстранён на 10 лет от любой футбольной деятельности согласно решению УЕФА.

Информацию об этом сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, его слова цитирует портал «Чемпионат».

«Лапочкин отстранён на 10 лет от футбольной деятельности», — сказал Хачатурьянц. Известно, что отстранение Лапочкина связано с тем, что он не сообщил о попытке повлиять на результат матча. Как отмечал ранее Хачатурьянц, Лапочкин с большой долей вероятности не причастен к тому, в чем его обвинили.

Вчера, 8 июня, был обнародован рейтинг лучших судей Российской Премьер-лиги. Сергей Лапочкин занял в нем третье место. Первое — у Павла Кукуяна, второе — у Сергея Иванова.