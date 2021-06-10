Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу сыграет с командой Канады сегодня, 10 июня, в рамках предварительного этапа Лиги наций.

Игра состоится на второй площадке центра «Римини Фьера» и начнется в 13:00 по московскому времени.

Сборная России в этом розыгрыше одержала четыре победы и трижды проиграла. Команде Туомаса Саммельвуо удалось обыграть команды Нидерландов, Ирана, США и Австралии, а уступили россияне Японии, Польши и Франции. Отметим, в последних двух матчах сборная России потерпела два поражения.

Сборная Канады выступает в предварительном этапе еще неудачнее: команда одержала лишь две победы (над Аргентиной и Болгарией), а остальным соперникам проиграла — США, Бразилии, Ирану, Италии.

Для выхода в плей-офф сборной России необходимо будет занять место в топ-4 по итогам предварительного турнира.