Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказала мнение о работе бывшего гендиректора «красно-белых» Шамиля Газизова в клубе.

В своем телеграм-канале Салихова написала, что сейчас болельщики «Уфы» ликуют, поскольку Газизов вернулся в клуб, угадал с новым тренером и спас от вылета. Зарема напомнила, что предыдущего тренера «Уфы» Рашида Рахимова также назначал Шамиль Газизов, когда уже работал в «Спартаке».

«Также по случайному совпадению селекция самоотверженно работала на «Уфу». Юрий Кеосиди, честно исполняя долг, перелопатил всех доступных нападающих за 300 и сравнил их с имеющимися, но не в нашем, а в родном шамилевскому сердцу клубе», — отметила Салихова, добавив, что на требования разогнать всех Газизов отвечал, что это не занимало у сотрудников много времени.

«При этом у нас 10 туров прошло, а защитника все нет и нет. Про конфликт интересов — нет, не слышали. У Газизова конфликтов нет, сплошной интерес», — отметила Салихова.