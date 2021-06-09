Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Ксения Столбова работает на сборе фигуристов группы Тамары Москвиной и Артура Минчука в Сочи.

Об этом сообщила сама Тамара Москвина, ее слова цитирует агентство ТАСС.

«Ксения с нами на сборе, помогает готовиться нашим спортсменам, делится олимпийским опытом. Николай Морозов ставит нам программы — одной паре уже поставил», — сообщила тренер.

Отметим, на сборах в Сочи на базе «Юг Спорт» занимаются чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов, чемпионы Европы и призеры чемпионата мира Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, а также новички группы Ясмина Кадырова/Иван Бальченко.

Ранее Тамара Москвина сообщила, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завершили постановку программ на олимпийский сезон.