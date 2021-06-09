Российский фигурист, чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев рассказал об идее новой короткой программы на олимпийский сезон.

В интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России Алиев рассказал, что его новая программа будет про свет звезды.

«Я вижу его и пытаюсь ухватиться за свет или за звезду, которая манит меня за собой. И я иду за ней, потому что не в силах сопротивляться. И ищу эту путеводную звезду, когда она исчезает…», — рассказал Алиев, отметив, что к середине или к концу программы он ловит звезду, и в этот момент начинается дорожка шагов.

«Сильная часть. Когда я раскатываюсь, наполненный звёздной энергией… Такая идея. И меня она зацепила», — подчеркнул Алиев.