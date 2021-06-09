Российский фигурист, чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев рассказал о том, что готов к подтверждению третьей олимпийской квоты на турнире в Оберстдорфе в сезоне-2021/22.

В интервью официальному сайту ФФККР Алиев отметил, что планировал поехать на турнир в Оберстдорф, чтобы подтвердить третью квоту. «Я готов это сделать, но не я принимаю решения, кто поедет туда. Моя задача подготовиться к этому старту, быть в хорошей форме. Это одна из моих первоочередных целей подготовки к следующему сезону», — отметил фигурист.

Напомним, на ЧМ-2021 Михаил Коляда и Евгений Семененко завоевали право на третью олимпийскую квоту для сборной России в мужском одиночном катании, но ее нужно будет подтвердить на Nebelhorn Trophy.