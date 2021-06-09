Одиннадцать норвежских лыжников, в частности, лидеры сборной Норвегии по разным причинам вынуждены были отказаться от участия в лыжероллерном турнире Holmenkollen Skishow 2021.

Информацию об этом сообщает портал Langrenn.com.

Из-за простуды турнир пропускают трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо, а также Шюр Рёте, Ховард Сулос Таугбель и Анне Кьерсти Калво. Эмиль Иверсен снялся с соревнований из-за кожной инфекции.

На карантине находится лыжница Ане Стенсет, удаление зуба мудрости предстоит Лотте Венг. Юлие Мире и Марте Сконес не поехали в Осло из-за боязни заразиться коронавирусом. Майкен Касперсен Фалла избегает нагрузок, а Сюнне Арнесен отказалась от участия, поскольку она сдает экзамен.

Лыжероллерный турнир Holmenkollen Skishow состоится сегодня, 9 июня, вечером.