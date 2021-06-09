Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о продлении контракта с российским голкипером Ильей Помазуном и вновь отдал игрока в аренду в екатеринбургский «Урал».

Об этом сообщает портал Москва.ру со ссылкой на пресс-службу московского клуба.

Сезон-2020/21 Помазун вновь проведет в «Урале», аренда рассчитана на год. Контракт с ЦСКА голкипер продлил до 2026 года.

Напомним, Илья Помазун ранее выступал за «Урал» в первой части сезона-2020/21, в составе клуба он сыграл 17 матчей, из них пять провёл на ноль. Зимой 2021 года футболиста вызвали из аренды обратно в ЦСКА, футболист провел за клуб 2 матча.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Илья Помазун может продолжить карьеру во Франции или Испании.