Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о провокационной форме сборной Украины для Евро-2020, а также ответил на вопрос, возможно ли было снятие сборной России с турнира.

Слова Дюкова цитирует портал РИА Новости. Дюков отметил, что РФС направил обращение в УЕФА и ждет официального ответа.

«Мы увидели как в экипировке, так и в презентации формы определённые политические посылы. Считаем, что это не соответствует тем принципам и требованиям, которые есть как в правилах игры IFAB, так и в тех регламентах, которые регулируют экипировку в УЕФА», — отметил Дюков, добавив, что посылы, заложенные в форму сборной Украины, не говорят о политической нейтральности, а призывают к расколу, что противоречит основным принципам европейского футбола.

В ответ на вопрос, возможно ли было снятие сборной России с Евро-2020 из-за согласования УЕФА формы сборной Украины. «Даже не обсуждалось», — отметил глава РФС.