Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о том, чего не хватает российским представителям мужского одиночного катания.

В своем «Инстаграме» Ягудин отвечал на вопросы подписчиков и отметил, чего именно не достаёт российским фигуристам-одиночникам для успеха. «Количества четверных прыжков и яиц. А в остальном все шикарно!», — написал Ягудин.

Также фигурист ответил на вопрос, что для него фигурное катание. «Это страсть и свобода. Ну и лишний доллар, выигранный в споре на прыжок», — написал Ягудин. В одном из ответов фигурист описал по 10-балльной шкале ощущения от победы на Олимпиаде. «Минута после увиденных оценок – 10 баллов; пошла вторая минута после оценок… опустошение», — ответил фигурист.