Хореограф, продюсер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух высказался о роли Евгении Медведевой в его новом спектакле «Анна Каренина».

Слова Авербуха цитирует портал Teleprogramma.pro.

«Я очень рад, что впервые к нам присоединилась в большой работе, хотя сотрудничали и раньше в детском спектакле, Евгения Медведева. Она играет Кити. Для меня это очень важный персонаж», — отметил Авербух, добавив, что героиня Медведевой тоже ищет и мечется по сюжету.

Премьера «Анны Карениной» пройдет 9 июля 2021 года в Сочи.

Напомним, ранее Евгения Медведева играла главную роль в новогоднем спектакле Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ», а также выступала с отдельными показательными номерами в туре «Ледникового периода».