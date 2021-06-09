Испанский теннисист, третья ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв представителя Аргентины Диего Шварцмана.

Игра состоялась на корте Филиппа Шатрье в центре «Ролан Гаррос» и заняла четыре сета. Счет по сетам 6:3, 4:6, 6:4, 6:0. Теннисисты провели на корте более двух с половиной часов.

На счету Надаля в этом матче шесть подач навылет, а также три двойные ошибки, его оппонент сделал всего три эйса и три двойные ошибки.

В полуфинале Рафаэль Надаль встретится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Маттео Берреттини. Эта игра состоится позже. Ранее Надаль уже 13 раз выходил в финал «Ролан Гаррос» и ни разу не проигрывал.