Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила свои выступления на Открытом чемпионате Франции в парном разряде вместе со своей партнёршей из Казахстана Еленой Рыбакиной.

В матче 1/4 финала парного женского турнира Павлюченкова/Рыбакина проиграли дуэту из Польши и США — Магде Линетт и Бернарде Пера. Игра прошла на корте Симоны Матье, заняла три сета и завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:2 в пользу польки и американки.

На счету Павлюченковой и Рыбакиной пять эйсов и пять двойных ошибок. Их соперницы сделали на одну ошибку больше, а также всего лишь дважды подали навылет.

Напомним, Анастасия Павлюченкова продолжает борьбу в одиночном разряде: она вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», где сразится с Тамарой Зиданшек из Словении.