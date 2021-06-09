Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в команде 2014 года Елена Ильиных опровергла информацию о том, что она прекратила сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко».

В интервью порталу Gazeta.ru Ильиных отметила, что не уходила из академии. «Мы сразу договаривались, что я работаю и помогаю им не на постоянной основе, так как уже тогда у меня был «Ледниковый Период», например», — сказала фигуристка, подчеркнув, что она очень уважает команду Евгения Плющенко и Яны Рудковской.

По мнению Ильиных, «Ангелы Плющенко» делают очень важное дело, и у них современный, западный подход к фигурному катанию.

«Когда у меня есть свободное время, я всегда помогаю и готова и в будущем помогать спортсменам академии. Но при этом, конечно, на первом месте для меня всегда будет наша с Сережей семья и совместные проекты», — сказала Ильиных.