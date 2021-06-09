Член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на слова главы Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питера Даля, который обрадовался запрету на въезд в страну российских болельщиков.

Слова Созина цитирует портал «Чемпионат».

«Принятое решение о проведении чемпионата Европы в нескольких странах — правильное. Но потом произошёл коллапс — пандемия. И тут надо было переделывать формат и играть в одной или двух странах», — отметил Созин, добавив, что фанаты теперь находятся в неравном положении.

По мнению Созина, заявление датской полиции — это дискриминация. «Раз Дания не может справиться с нашими болельщиками — у неё надо отобрать чемпионат Европы-2020. Да, хотели, да, все были бы рады приехать, но раз вы не можете справиться — извините», — сказал Созин, подчеркнув, что непонятно, зачем проводить турнир, если радуешься, что не будет болельщиков.

«Если УЕФА не примет меры, то и не надо делать чемпионаты в разных странах. В Дублине же поняли, что не смогут принять людей, — и отказались», — заключил Созин.