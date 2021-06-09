В УЕФА объявили о том, что разбирательство в отношении трёх европейских клубов, не вышедших из проекта Суперлиги, приостановлено.

Информация об этом появилась на официальном сайте УЕФА. На данный момент дисциплинарное дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» приостановлено. Разбирательство начали в конце мая в связи с тем, что эти клубы подозревали в возможном нарушении положений нормативных документов УЕФА из-за проекта европейской Суперлиги.

В свою очередь основатели Суперлиги подали в Суд Евросоюза иск к ФИФА и УЕФА с обвинением в нарушении закона ЕС о конкуренции. Это могло как-то повлиять на приостановку дела УЕФА.

Отметим, 9 клубов, которые ранее вышли из проекта Суперлиги, были наказаны штрафами.