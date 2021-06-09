Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказал свое мнение по поводу формы сборной Украины по футболу для выступлений на чемпионате Европы по футболу 2020.

Представление формы с очертаниями полуострова Крым вызвало жаркую общественную дискуссию.

«Мы в контакте находимся, знаем ситуацию. Вчера был диалог и с МИД, и с РФС. Сейчас РФС обратился в УЕФА для того, чтобы были получены объяснения. Мы выразили свою обеспокоенность формой украинской сборной», – сказал Матыцин, чьи слова цитирует агентство ТАСС.

Напомним, УЕФА согласовал форму сборной Украины на Евро-2020 с очертаниями карты страны, в том числе Крыма и Донецкой и Луганской областей. После этого РФС направил официальное письмо в УЕФА, поскольку считает форму политической провокацией.