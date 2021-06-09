Чилийский полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль может продолжить карьеру в чемпионате Турции, а не в чемпионате России.

Информацию об этом сообщает портал Calciomercato.it.

Как стало известно порталу, в покупке хавбека заинтересован турецкий «Бешикташ», и этот вариант является желанным для футболиста. Ранее стало известно, что чилийца хочет приобрести петербургский «Зенит».

Также интерес к Видалю проявлял клуб «Америка» из чемпионата Мексики, однако футболист отказался от трансфера, поскольку хотел бы продолжать играть в Европе и выступать в Лиге чемпионов.

В Сезоне-2020/21 Видаль сыграл за «Интер» 23 матча в чемпионате Италии по футболу, на его счету один забитый мяч и одна результативная передача.