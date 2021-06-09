Президент Российской Федерации Владимир Путин высказал мнение о форме сборной Украины по футболу для Евро-2020 с очертаниями карты страны, в которую включён полуостров Крым.

В эфире канала «Россия 1» Путин отметил, что позиция украинских властей по поводу Крыма хорошо известна, поэтому такая провокация не нова.

«Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан. Что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия. Демократия – это власть народа», — сказал президент России, подчеркнув, что народ пришёл на референдум, проголосовал и выразил своё мнение, а украинские власти этого не признают.

Напомним, ранее РФС обратился в УЕФА с официальным письмом по поводу формы сборной Украины.