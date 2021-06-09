Российский полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о желании попробовать себя в одном из европейских чемпионатов.

В программе «Третий Тайм» на телеканале «Матч Премьер» Сутормин отметил, что на данный момент он точно не хочет переезжать в Европу, однако если возникнет какой-то интерес, то можно будет говорить об этом.

«Сейчас конкретики нет, а есть много нюансов, которые нужно рассматривать даже когда есть интерес», — сказал Сутормин, отметив, что одно дело, если футболист уезжает в Европу в 20 или 25 лет, а другое — когда в 30 лет.

«Но желание попробовать, конечно, есть. Желательно, конечно, из топ-5, а там уже как пойдёт», — отметил Сутормин.

Напомним, игроком «Зенита» Алексей Сутормин стал в 2019 году.